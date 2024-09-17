В ночь на вторник в Сумской области Украины объекты энергетической системы подверглись массированной атаке дронов типа «Шахед», что привело к серьезным повреждениям. Об этом сообщила военная администрация региона. Под удар попали населенные пункты Конотопского, Охтырского и Сумского районов.

Повреждения затронули критические объекты, такие как водные каналы и больницы, которые были оперативно подключены к резервным системам питания. Бригады МЧС занимаются восстановлением инфраструктуры. Местные власти отметили, что средствами противовоздушной обороны было сбито 16 дронов над территорией области.

Городской совет Сум ранее сообщал, что после атаки дронов все объекты городского водоканала были обесточены. Система подачи воды переведена на аварийное питание, что привело к снижению давления.

Исполняющий обязанности мэра Сум Артем Кобзар заявил, что в городе жертв нет, а энергетики продолжают устранять последствия атаки.

Согласно сводке Воздушных сил ВСУ, минувшей ночью украинская противовоздушная оборона сбила 34 ударных беспилотника, запущенных Россией. Противовоздушная оборона работала в Николаевской, Херсонской, Сумской, Полтавской и Харьковской областях.

В условиях боевых действий TRT на русском не имеет возможности оперативно подтвердить или опровергнуть заявления противоборствующих сторон.