В Астане 17 сентября проходит вторая встреча глав государств Центральной Азии с канцлером ФРГ Олафом Шольцем. Для немецкого политика это первый визит в регион.

15 сентября Шольц посетил Самарканд, где встретился с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым и заключил соглашение о миграции и мобильности. Документ, как уточнил канцлер, призван упростить въезд узбекистанских специалистов в ФРГ и их дальнейшее трудоустройство в Германии.

Встреча в Астане проходит в формате 5+1 — пять лидеров Центральной Азии (Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан) и лидер Германии.

Саммит стал продолжением первой встречи лидеров региона, состоявшейся в Берлине в сентябре 2023 года. На текущем саммите будет обсуждаться широкий спектр актуальных вопросов, включая перспективы стратегического партнерства между странами Центральной Азии и Германией.

Как отмечают немецкие СМИ, после начала российско-украинского конфликта Берлин определил Центральную Азию как регион стратегической важности в новой концепции внешней политики. Одна из целей визита канцлера ФРГ, как пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ), — снизить влияние в регионе России и Китая.

Шольц подчеркнул высокую заинтересованность Германии в углублении партнерства со странами Центральной Азии. При этом канцлер практически не коснулся вопросов Украины, лишь вскользь упомянув о том, что Берлин призывает к мирному решению конфликта и возлагает ответственность за войну на Россию.

В свою очередь, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече с Шольцем заявил, что Россия «‎в военном отношении непобедима»‎, потому решение конфликта следует искать за столом переговоров, а не на поле боя.

При этом казахстанский лидер подчеркнул, что Астана поддерживает мирные инициативы Бразилии и Китая, которые призвали провести международную конференцию при участии и России, и Украины.