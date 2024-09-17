Евросоюз начал активно использовать проценты с замороженных российских активов и уже передал €1,4 млрд от этих средств на военную помощь Киеву, заявил первый заместитель главы Еврокомиссии Валдис Домбровскис.

«Первый транш непредвиденных доходов от российских активов был проведен. Через Европейский фонд мира было направлено €1,4 млрд на поставку приоритетного оборудования, включая артиллерийские боеприпасы и средства противовоздушной обороны, а также — впервые — на заказы, выполненные оборонной промышленностью Украины», — подчеркнул дипломат.

Большая часть поставок будет реализована до конца года, уточнил Домбровскис. 26 июля Еврокомиссия объявила о выделении первого транша в размере €1,5 млрд на закупку оружия для Украины. Эти деньги поступили от реинвестирования замороженных активов России.

По соглашению между странами ЕС и евродепозитариями, на которых хранится большая часть замороженных средств ЦБ РФ, Киев не получит вырученные средства напрямую. Также речь не идет о конфискации активов — Брюссель постановил, что ЕС может использовать лишь накопленные проценты.

В Еврокомиссии договорились, что средства для Украины будут направлены через Европейский фонд мира и Фонд поддержки Киева. Далее деньги пойдут непосредственно на закупку вооружений, при этом закупать все будут два указанных фонда, без участия властей Украины.

Распорядителем обоих фондов выступает Еврокомиссия.

В МИД России ранее заявили, что Москва ответит зеркальными мерами, если Брюссель решит направить доходы от российских активов Украине. Однако в ведомстве не уточнили, что именно может предпринять Россия.

Страны G7, Евросоюза и Австралия заблокировали российские активы на общую сумму около $280 млрд. Большая их часть находится в распоряжении бельгийского депозитария Euroclear.