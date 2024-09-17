Представитель США в ООН Линда Томас-Гринфилд назвала убийство израильским снайпером турецко-американской активистки на оккупированном Западном берегу «ужасающей трагедией».

Она заявила, что Вашингтон будет требовать от Израиля предоставить подробную информацию о расследовании этого инцидента.

Дипломат также заявила, что президент США Джо Байден был возмущен фактом убийства Айшенур. Томас-Гринфилд уточнила на заседании Совбеза ООН, что «никто не должен опасаться за свою жизнь только потому, что участвует в акции протеста».

«Эта ужасная трагедия никогда не должна была произойти», — подчеркнула постпред США, добавив, что Вашингтон «продолжит требовать доступа к расследованию Израиля и добиваться привлечения к ответственности виновных в смерти Айшенур».

Она выразила соболезнования семье и друзьям погибшей активистки.

«Ее смерть, как и смерть многих других за последний год, была трагической и ненужной. Мы не должны привыкать к человеческим страданиям, независимо от того, с кем и где это происходит», — отметила дипломат.

Айшенур Эзги Эйги прибыла на оккупированный Западный берег, чтобы поддержать палестинское сопротивление израильской оккупации в рамках протестов Международного движения солидарности.

3 сентября активистка отправилась наблюдать за акцией протеста в городе Бейта на Западном берегу в Наблусе, чтобы выступить против незаконных израильских поселений.

6 сентября израильский снайпер застрелил Айшенур, хотя ясно видел, что она не была вооружена и не представляла опасности израильским военным или поселенцам.

Очевидцы сообщили, что, когда снайпер выстрелил ей в голову, Айшенур находилась далеко от места проведения акции протеста. Ее доставили в палестинскую больницу, но, несмотря на все усилия врачей, спасти ее не удалось. Вскрытие показало, что пуля вошла через область ниже уха.

На прошлой неделе Турция начала расследование убийства в соответствии с внутренним законодательством.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган осудил Израиль за «чудовищное» убийство Айшенур. Турецкий лидер заявил, что теперь Израиль настроен совершить геноцид как на Западном берегу, так и в Газе, а также оккупировать эти районы.