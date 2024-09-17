ПОЛИТИКА
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Трамп решил воспользоваться покушением для повышения рейтинга
Кандидат от республиканцев заявил, что риторика Джо Байдена и Камалы Харрис «‎вдохновила»‎ преступника, который готовил покушение на экс-президента
Трамп решил воспользоваться покушением для повышения рейтинга
фото: Reuters / Reuters
17 сентября 2024 г.

Бывший президент Дональд Трамп решил использовать неудачную попытку покушения на него для укрепления собственного рейтинга, пишет агентство Bloomberg.

Политик раскритиковал президента Джо Байдена и кандидата в президенты от Демократической партии Камалу Харрис за «крайне подстрекательские высказывания», которые, по его словам, вдохновили предполагаемого убийцу на покушение.

«Этот человек (преступник, покушавшийся на жизнь Трампа) поверил риторике Байдена и Харрис и действовал в соответствии с ней. Из-за их риторики в меня стреляют, хотя именно я спасу страну, а они разрушают страну — как изнутри, так и снаружи», — подчеркнул Трамп.

Он не представил доказательств своих утверждений, но эти замечания подчеркнули, как кандидат от Республиканской партии планировал воспользоваться последним драматическим поворотом для своей предвыборной кампании.

Правоохранительные органы не обнародовали подробности о возможных мотивах Райана Уэсли Роута, 58-летнего подозреваемого, арестованного после инцидента. Аккаунт в социальной сети X, который, по-видимому, принадлежал Роуту, содержал беспорядочный и эклектичный набор постов, включая сообщения в поддержку кандидатов всего политического спектра и призыв к иностранным солдатам защищать Украину.

Тем не менее попытки Трампа связать покушение со своими оппонентами-демократами подчеркнули его стремление переломить ход президентской гонки и помочь Трампу отвлечь внимание общественности от неудачных дебатов с Камалой Харрис.

По опросам CNN, большинство жителей США считают, что Трамп проиграл дебаты, а его утверждения о мигрантах, как показал факт-чек, оказались ложными.

Трамп решил использовать покушение, чтобы обвинить демократов в поощрении «‎риторики, разжигающей ненависть»‎. По его словам, действующий глава Белого дома и вице-президент выставляют Трампа «угрозой для демократии», тогда как «настоящей угрозой», по мнению политика, выступают сами Байден и Харрис.

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