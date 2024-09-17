Спецдокладчик ООН по правам человека на оккупированных палестинских территориях Франческа Альбанезе заявила, что Тель-Авив может стать международным «изгоем» из-за «геноцида» в Газе.

Она предположила, что членство Израиля в ООН может быть поставлено под сомнение из-за его военных практик и многочисленных нарушений прав человека в эксклаве.

«Я думаю, что Израиль неизбежно станет изгоем после его непрерывных, безжалостных, клеветнических нападок на ООН, помимо убийств миллионов палестинцев», — заявила Альбанезе.

«Следует ли рассмотреть вопрос о его членстве в этой организации, к которой Израиль, похоже, не испытывает никакого уважения?» — задалась вопросом эксперт.

К ее оценке присоединились еще несколько независимых экспертов ООН, которые также осудили эскалацию насилия и нарушений прав человека со стороны Израиля в Газе и на оккупированном Западном берегу, игнорирование им постановлений международного суда и словесные выпады против ООН.

Докладчики, назначенные Советом ООН по правам человека, но не выступающие от имени ООН, также раскритиковали «двойные стандарты» западных стран в разрушительной войне и заявили, что Израилю необходимо столкнуться с последствиями своих действий.

Гуманитарная катастрофа в Газе после более чем 11 месяцев конфликта также вызвала вопросы о давней политической и военной поддержке Израиля западными государствами, в том числе со стороны США и Германии.

Израиль отрицает обвинения в геноциде и утверждает, что предпринимает шаги по снижению риска причинения вреда гражданским лицам. Однако цифры говорят за себя: большая часть из 41 тыс. палестинцев, убитых за 11 месяцев израильского вторжения, — это женщины и дети.

Постпредство Израиля при ООН в Женеве раскритиковало Альбанезе после ее комментариев.

«Она не подходит для того, чтобы занимать какую-либо должность в ООН, и это было ясно дано понять многими», — говорится в сообщении.