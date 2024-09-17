США завершили вывод своих войск из Нигера. Небольшое количество военнослужащих, назначенных для охраны посольства США, остается, сообщила представитель Пентагона Сабрина Сингх.

В Нигере находилось более 1000 военнослужащих США, дислоцированных в стране для борьбы с террористическими формированиями в Сахеле.

Американские войска были сосредоточены на двух основных базах в Нигере — одна в столице Ниамее, а другая на крупном объекте беспилотников в Агадесе, который с 2019 года позволял проводить воздушные разведывательные миссии во всем Сахеле.

Однако после смены власти в Нигере результате переворота 2023 года новое руководство в Ниамее расторгло соглашение о военном сотрудничестве с Вашингтоном.

В заявлении Африканского командования США (AFRICOM) говорится, что США и Нигер «объявляют о завершении вывода американских войск и активов из Нигера без осложнений». AFRICOM отметил, что американские войска «обучали силы Нигера и поддерживали возглавляемые партнерами контртеррористические миссии» в течение последнего десятилетия.

В последние годы Нигер был опорой в стратегии США и Франции по борьбе с террористическими группировками в Западной Африке.

Роль Нигера в Сахеле возросла после переворотов в Мали и Буркина-Фасо, которые также заняли антизападную позицию.

Переворот 26 июля 2023 года в Нигере привел к свержению президента Мохамеда Базума. Новые власти страны вынудили французские и американские вооруженные силы покинуть страну.

Уход США из Нигера начался в мае, через два месяца после того, как правительство заявило, что прекращает действие соглашения о военном сотрудничестве с Вашингтоном. Ниамей подчеркивал, что присутствие американских солдат теперь «незаконно».

Несмотря на уход американских войск, высокопоставленный американский офицер сообщил агентству AFP в августе, что у Вашингтона все еще есть «общие цели безопасности» с Ниамеем.

В последние месяцы Нигер отдалился от своих западных партнеров, обратившись за помощью к России. В апреле в Ниамей прибыли российские военные инструкторы для укрепления противовоздушной обороны страны.