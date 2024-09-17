Президент Молдовы Майя Санду заявила, что ее страна намерена добиваться членства в ЕС, даже если это произойдет без урегулирования конфликта с непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР).

Процесс урегулирования с ПМР затягивается, учитывая, что власти непризнанного региона тянутся в России и выступают против намерения Кишинева стать частью ЕС.

«Мы надеемся, что приднестровскую проблему удастся решить. Но если нам не удастся сделать это в ближайшие несколько лет, это не значит, что мы отложим европейскую интеграцию на десять или двадцать лет. Это не решение для нас. Мы хотим [интегрироваться] вместе. Если не вместе, то это будет сделано в два этапа», — подчеркнула Санду.

Одно из условий вступления в Евросоюз — отсутствие территориальных конфликтов и пограничных вопросов. Однако президент Молдовы отметила: ЕС не требует от Кишинева урегулирования приднестровской проблемы до интеграции в Европейский союз. В любом случае Молдова выбирала и выбирает только мирные, дипломатические пути решения проблемы, уточнила политик.

Отношения между Молдовой и непризнанной ПМР остаются натянутыми. 13 сентября при невыясненных обстоятельствах погиб молдавский военнослужащий, служивший на линии разграничения между основной территорией Молдовы и Приднестровьем. Это редкий инцидент, первый за последние два года.

Минобороны Молдовы сообщило, что военнослужащий страны «получил смертельное ранение... в результате выстрела из находящегося у него оружия при исполнении служебных обязанностей на своем посту».

Инцидент расследуют полиция и судмедэксперты. Контингенты из Молдовы и сепаратистской ПМР размещены на линии, разделяющей обе стороны, вместе с российскими «миротворцами», находящимися там после непродолжительного конфликта 1992 года между Кишиневом и Тирасполем.

Молдова пообещала вернуть Приднестровье в легальное поле страны, однако в последние годы переговорный процесс зашел в тупик.