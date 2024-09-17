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Германия вернула погранконтроль на всех границах
Власти ФРГ утверждают, что мера нужна для сдерживания нелегальной миграции, однако соседние страны резко раскритиковали нововведения Берлина
Германия вернула погранконтроль на всех границах
фото: Reuters / Reuters
17 сентября 2024 г.

Германия 16 сентября вновь ввела временный пограничный контроль, в том числе на границах с Францией и Нидерландами, в рамках усилий по борьбе с нелегальной миграцией и трансграничной преступностью.

Коалиционное правительство ужесточило свою позицию в отношении миграции после теракта в Золингене в августе и победы ультраправой «‎Альтернативы для Германии»‎ в Тюрингии и Саксонии. Кабинет Олафа Шольца заговорил о резком увеличении числа незаконных мигрантов и беженцев, а его глава МВД Нэнси Фезер заявила об ужесточении правил для подачи на убежище.

Введение усиленного погранконтроля вызвало обеспокоенность у экспертов по миграции, которые сомневаются в долгосрочной эффективности этой меры, предполагая, что это скорее символический жест, который вряд ли снизит приток нелегальных мигрантов.

«Сигнал — это сдерживание, попытка продемонстрировать способность действовать», — заявил Ханс Форлендер, председатель экспертного совета Германии по интеграции и миграции.

Хотя пограничный контроль может быть краткосрочным сдерживающим фактором, контрабандные сети часто находят новые маршруты, отметил эксперт, добавив, что более устойчивым решением было бы рассмотрение заявлений мигрантов о предоставлении убежища на внешних границах ЕС.

«Вопрос о том, приезжает ли кто-то сюда нелегально или является ли кто-то преступником, не является решающим вопросом; решающим вопросом является расизм, который также поощряется и провоцируется этим», — заявил Рене Пахманн, католический университетский капеллан Европейского университета Виадрина во Франкфурте-на-Одере.

Пограничный контроль вновь вводится в то время, когда в Германии зафиксировано снижение количества заявлений о предоставлении убежища на 21,7% за первые восемь месяцев года. Министр Фезер объяснила это снижение мерами контроля, введенными в прошлом году. По ее словам, эти шаги предотвратили более 30 000 несанкционированных въездов в ФРГ.

Теперь проверки распространяются на северные и западные границы с такими странами, как Бельгия, Люксембург и Дания, в дополнение к существующим проверкам на переходах с Польшей, Чехией, Австрией и Швейцарией.

Эксперты предупреждают, что при ограниченных ресурсах полиции выборочные проверки, которые министерство называет «умным контролем», могут привести к расовому профилированию и расизму.

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