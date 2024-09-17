На Бакинской конференции по безопасности 14-15 сентября глава Национальной разведывательной организации Турции (MİT) Ибрагим Калын выступил с важным заявлением о ситуации на Кавказе и глобальных проблемах безопасности.

Калын подчеркнул необходимость заключения окончательного мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном, отметив его значимость для развития региона.

«Установление прочного мира обеспечит открытие транспортных и коммуникационных связей по маршруту Азербайджан - Армения - Нахчыван - Турция - Европа, включая создание Зангезурского коридора», — заявил Калын.

Глава MİT также затронул другие глобальные кризисы, включая конфликты в Украине и Газе. Он призвал к созданию новой архитектуры безопасности на основе международного права для разрешения российско-украинской войны и подчеркнул необходимость прекращения огня в Газе.

Калын подчеркнул необходимость глобального подхода в борьбе с терроризмом. «Нельзя делать различий между террористическими организациями, и ни один человек не может чувствовать себя в безопасности, пока безопасность не будет обеспечена для всех», — заявил он.

В заключение глава турецкой разведки подчеркнул роль разведывательной дипломатии в решении современных геополитических проблем и предложил институционализировать Бакинский форум безопасности путем создания постоянного секретариата.