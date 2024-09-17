Центр новой американской безопасности (CNAS) опубликовал отчет о глобальном рынке военных беспилотников. Исследование показало, что Турция стала мировым лидером в экспорте БПЛА и ударных БПЛА, потеснив традиционных лидеров - США и Израиль.

Согласно данным отчета, с 2018 года Турция, Китай и США продали 69 вооруженных БПЛА в 40 стран. При этом доля Турции в этих продажах составила впечатляющие 65%, в то время как Китай занял 26% рынка, а США - всего 8%. Особенно показательным стал 2022 год, когда все новые покупатели БПЛА приобрели турецкие Bayraktar TB2.

Эксперты CNAS отмечают, что успех турецких беспилотников связан с их эффективным применением в реальных боевых условиях. «Успешные показатели турецких БПЛА и ударных БПЛА на полях сражений в Ливии, Карабахе и Украине, а также положительное освещение этих показателей в СМИ вывели турецкие БПЛА и ударные БПЛА на вершину», — говорится в отчете.

Важно отметить, что Турция смогла обогнать Китай по продажам дронов уже в 2021 году, что свидетельствует о стремительном росте турецкой оборонной промышленности в этом сегменте.

Этот отчет подчеркивает не только растущую роль Турции в глобальной оборонной промышленности, но и меняющийся ландшафт рынка военных технологий, где традиционные лидеры уступают позиции амбициозным игрокам.