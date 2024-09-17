Бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный выступал против наступления в Курской области, предложенного президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщает Politico со ссылкой на двух высокопоставленных украинских военных чиновников.

По словам источников, Зеленский впервые предложил идею наступления в Курской области в начале 2024 года и активно настаивал на ее реализации. Однако Залужный, который в то время занимал пост главнокомандующего ВСУ, был против этого плана, считая, что у операции отсутствует «четкий второй шаг» после возможного прорыва украинских подразделений через границу.

«Он так и не получил четкого ответа от Зеленского. Он чувствовал, что это будет авантюра», — отметил один из собеседников Politico.

Кроме Залужного, против «операции» в Курской области выступал также уволенный в июле командир 80-й десантно-штурмовой бригады Эмиль Ишкулов. По словам источников, Ишкулов опасался, что его бригада окажется слишком уязвимой на территории России, и это может привести к значительным потерям.

«Вопрос Залужного остается ключевым: и западные, и украинские скептики опасаются, что ВСУ могут оказаться заперты и потерпеть деморализующее поражение. Их [скептиков] аргумент заключается в том, что развертывание значительных сил [в Курской области] означает, что они не могут быть использованы для удержания линии фронта в Донецке, где российские войска ведут непрерывное наступление, наступают на город Покровск и активизируют свои операции», — говорится в статье Politico.

Ранее, 14 августа, депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая, известная критикой командования ВСУ, также писала, что Залужный выступал против наступления в Курской области. По ее словам, операцию поддерживал нынешний главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, который считал необходимым перенести боевые действия на территорию России.

8 февраля 2024 года Залужный был отправлен в отставку с поста главнокомандующего ВСУ.