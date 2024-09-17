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Президент Эрдоган поведает ООН о Газе
Президент Турции обратится с речью к Генассамблее ООН в 14-й раз. В его речи акцент будет сделан на израильских атаках на Газу и других глобальных проблемах
Президент Эрдоган поведает ООН о Газе
Президент Эрдоган на 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН / Фото: Reuters / Others
17 сентября 2024 г.

24 сентября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступит с обращением на 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Главной темой его речи станут израильские атаки на сектор Газа.

Это будет 14-е выступление Эрдогана на Генассамблее ООН с 2005 года. За эти годы турецкий лидер неоднократно поднимал вопросы реформирования ООН, борьбы с терроризмом, прав палестинцев и других глобальных проблем.

Особое внимание Эрдоган уделял критике структуры Совета Безопасности ООН. «Мир больше пяти. Недопустимо, что пять постоянных членов Совбеза ООН парализуют работу организации, игнорируя реалии современного мира. Это ситуация, которую мировое сообщество не может принять», — неоднократно заявлял турецкий лидер.

В этом году, помимо ситуации в Газе, Эрдоган, вероятно, затронет темы российско-украинской войны, миграционного кризиса и изменения климата. Ожидается, что президент Турции также проведет ряд двусторонних встреч с главами государств и правительств на полях саммита.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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