Подписали восемь документов

Глава правительства Германии Олаф Шольц посетил с двухдневным визитом Самарканд — третий по численности населения город Узбекистана. Президент страны Шавкат Мирзиёев встретил его на исторической площади Регистан. После этого лидеры провели переговоры как в узком кругу, так и с участием делегаций.

По итогам встречи стороны поручили министерствам иностранных дел своих стран повысить уровень узбекско-германских отношений по линии парламентов, правительств и внешнеполитических ведомств и проводить консультации по региональной и международной проблематике, а также подписали восемь двусторонних документов.

Среди них — о партнерстве в области миграции, транспорта, изменения климата, устойчивого использования водных ресурсов, критических минералов.

Помимо этого Берлин и Ташкент договорились продолжать активное взаимодействие в рамках ООН, ОБСЕ, институтов ЕС и других многосторонних структур. А также приняли Совместную декларацию, программу по технологическому партнерству и промышленной кооперации на 2024–2026 годы, а также заключили пакет соглашений и контрактов на уровне ведущих предприятий двух стран.

В общей сложности были согласованы инвестпроекты на €9 млрд. Крупнейшей стала инициатива Siemens Energy — компания заключила контракт на строительство электростанций комбинированного цикла. А немецкая Linde Group примет участие в совместном предприятии по производству метанола и аммиака.

Миграционные планы

В начале июня стало известно, что немецкие власти ведут переговоры с руководством Узбекистана о депортации афганцев из ФРГ без прямых соглашений с текущим руководством «Талибана».

В Узбекистан ездила глава МВД Германии Нэнси Фезер для обсуждения этого вопроса. Согласно задумке, ФРГ планирует перевозить афганцев в Ташкент с помощью чартерного рейса частной авиакомпании, после чего беженцы будут отправляться в Кабул. Узбекские власти выдвинули условие, согласно которому миграционный пакт должен включать договоренности, согласно которым была бы начата легальная трудовая миграция граждан Узбекистана в Германию.

В результате во время визита Шольца было заключено соглашение о миграции и мобильности. По словам немецкого канцлера, этот документ упростит въезд в ФРГ высококвалифицированных кадров из Узбекистана.

По оценкам немецких властей, к 2035 году нехватка рабочей силы достигнет 7 млн человек. В Узбекистане при этом наблюдается обратная картина — по итогам прошлого года безработица в стране составила 8% — это 1,3 млн человек. Как заявил специальный уполномоченный по вопросам миграции Йоахим Штамп, Узбекистан — одна из немногих стран, «в которой так много молодых людей с хорошей квалификацией», этим и решили воспользоваться в Берлине.

При этом Шольц изо всех сил старался подчеркнуть, что он не приехал договариваться о депортации афганских беженцев в Узбекистан. Как утверждал накануне поездки канцлера в Центральную Азию официальный представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт, он «не видит этот вопрос на повестке дня».

Впрочем в конце августа аналогичная договоренность помогла при посредничестве Катара депортировать в Кабул первую группу из 28 афганцев.

Товарооборот между странами вырос в разы

Одной из главных тем визита в Центральную Азию, как писали зарубежные СМИ, также стал экспорт полезных ископаемых в Германию. Журналисты связывали предстоящий визит Олафа Шольца в регион с желанием договориться о поставках нефти, газа и других полезных ископаемых на фоне войны в Украине.

На фоне фактически разрыва отношений с РФ страны Евросоюза стали искать новых торговых партнеров, в том числе в центральноазиатском регионе.

Немецкие компании на протяжении этого времени также ведут переговоры о контрактах в таких областях, как возобновляемые источники энергии, образование, логистика, химическая промышленность.

Об этом говорили в Казахстане. По словам президента республики Касым-Жомарта Токаева, стороны договорились о 66 совместных инвестпроектах общей стоимостью $55 млрд. В прошлом году Астана поставила Германии 8,5 млн тонн нефти, став третьим крупнейшим поставщиком сырья для ФРГ, уступив Норвегии и США.

Помимо нефти Казахстан обладает запасами природного газа более 2 трлн куб. м, что тоже немаловажно для немецкой экономики.

Осенью прошлого года состоялся первый саммит «Центральная Азия — Германия», на котором стороны договорились об установлении стратегического партнерства. На этом форуме обсуждались совместные проекты в сфере логистики, переработки полезных ископаемых и развития альтернативной энергетики.

За последние три года товарооборот Германии со странами региона вырос в разы. В Казахстане прирост поставок немецких товаров составил 136%, в 2023 году товарооборот двух стран вырос на 41%, достигнув $3,9 млрд. Прямые инвестиции ФРГ в казахстанскую экономику за прошлый год выросли на 64%, достигнув рекордного уровня в $770 млн.

А товарооборот между ФРГ и Узбекистаном за полгода в 2023-го составил $500 млн. Ташкент экспортирует удобрения, текстиль, металлы и плодоовощную продукцию, немецкие компании в свою очередь инвестируют в открытие совместных производств на территории Узбекистана, включая отрасли машиностроения и производства строительных материалов.

Намечающаяся тенденция демонстрирует как новые подходы Берлина к выстраиванию внешней политики в Центральной Азии, так и стремление стран наращивать торгово-экономические связи с ФРГ.

Экономические интересы прежде всего

Из-за шаткой политической системы Центральная Азия не была главным приоритетом для Германии. Но война в Украине в корне изменила эту динамику, пояснил эксперт по Центральной Азии в Германском совете по международным отношениям Штефан Майстер.

При этом он отметил, что в некотором роде отношения с РФ все же сохраняются. «С одной стороны, мы поддерживаем Украину. С другой — нашему бизнесу по-прежнему нужны ресурсы», — пояснил он.

Схожей позиции придерживается и научный сотрудник Центра европейских исследований Института международных исследований МГИМО Артем Соколов. По его мнению, пока стержнем отношений Германии и стран Центральной Азии служат экономические интересы.

«К примеру, Казахстан рассматривается немецким руководством в качестве важного поставщика ресурсов: нефти и редкоземельных металлов. Сырьевой фактор важен и для отношений ФРГ с Узбекистаном и Кыргызстаном. Велико и значение транзитного потенциала центральноазиатского региона — через него идут связывающие ЕС с Китаем маршруты», — считает германист.

По его мнению, вряд ли пять центральноазиатских стран смогут стать полноценной заменой РФ в качестве торгово-экономического партнера ФРГ.

«Но в какой-то степени компенсировать разрыв отношений с Москвой способны. В более широком смысле ЦА важна для Германии и как пространство со своим рынком сбыта, ресурсами, объектами для инвестирования, и как территория, граничащая с крупными державами Евразии — Россией и Китаем. Немецкие дипломаты не прочь нарастить контакты с местными коллегами, потеснив россиян и китайцев, но сделать это им вряд ли удастся», — подытожил эксперт.