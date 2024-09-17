Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 17 сентября представила новый состав Европейской комиссии, который будет работать следующие пять лет. В новом составе представители стран Балтии и Польши получили влиятельные посты.

«Сегодня я представляю свою команду на следующие пять лет. Команда компетентных и мотивированных женщин и мужчин, готовых работать вместе», — написала фон дер Ляйен в соцсети X. Она подчеркнула, что каждый член ее новой команды привнесет уникальный опыт и взгляды на развитие Европы.

В новом составе Еврокомиссии 26 портфелей, среди которых шесть вице-президентов. Верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности назначена Кайя Каллас из Эстонии. Вице-президентом по вопросам технологического суверенитета, безопасности и демократии, а также комиссаром по цифровым и передовым технологиям стала Хенна Вирккунен из Финляндии. Вице-президентом по вопросам процветания и промышленной стратегии назначен Стефан Сежурне из Франции, а вице-президентом по вопросам сплоченности и реформ — Раффаэль Фитто из Италии. Тереза Рибера из Испании получила пост вице-президента и еврокомиссара по вопросам конкуренции, а Роксана Минзату из Румынии заняла должность вице-президента и еврокомиссара по занятости, образованию и социальным правам.

Представитель Латвии Валдис Домбровскис займет пост еврокомиссара по экономике и производительности. Петр Серафим из Польши, правая рука премьер-министра Дональда Туска, назначен еврокомиссаром по бюджету.

Бывший премьер Литвы Андрюс Кубилюс займет недавно созданный пост еврокомиссара по оборонной промышленности и космосу. Эксперты, однако, отмечают, что его роль может оказаться незначительной, если ЕС не выделит достаточных средств на оборону.

Марта Кос из Словении назначена еврокомиссаром по расширению ЕС и восстановлению Украины. Екатерина Захариева из Болгарии займет пост еврокомиссара по стартапам и инновациям, а Оливер Вархейи из Венгрии станет еврокомиссаром по вопросам здоровья и благополучию животных.

По неофициальной информации, посты еврокомиссара по инновациям и еврокомиссара по здравоохранению могут быть сокращены. Вскоре начнется процесс утверждения нового состава Еврокомиссии, и ожидается, что как минимум две должности могут быть исключены.

Новый состав Европейской комиссии начнет свою работу с 1 ноября 2024 года.