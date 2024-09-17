ПОЛИТИКА
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Что известно о Райане Руте, подозреваемом в покушении на Дональда Трампа?
Бывший президент США Дональд Трамп пережил еще одно покушение. Это произошло 15 сентября прямо на поле для гольфа экс-президента во Флориде. Подозреваемым оказался 58-летний Райан Уэсли Рут. Он страстный сторонник Украины, который говорил, что хочет «сжечь Кремль дотла». Что еще известно о стрелке? #trtнарусском #трамп #покушение #рут #новости #трт #новостимира
Что известно о Райане Руте, подозреваемом в покушении на Дональда Трампа? / Others
17 сентября 2024 г.
Истории
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