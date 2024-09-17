Парламент Грузии в третьем, окончательном чтении одобрил закон «О семейных ценностях и защите несовершеннолетних». Об этом сообщило издание NewsGeorgia. Закон поддержали 84 депутата, при этом оппозиция в голосовании не участвовала. Законопроект был внесен на рассмотрение правящей партией «Грузинская мечта».

Принятый закон запрещает однополые браки, усыновление детей однополыми парами и трансгендерный переход. Врачам запрещено проводить хирургические операции и другие манипуляции, способствующие трансгендерному переходу, и за такие процедуры предусмотрена уголовная ответственность, включая лишение свободы.

Кроме того, закон запрещает рекламировать и распространять в учебных заведениях и СМИ информацию, направленную на популяризацию однополых отношений. Также запрещены публичные собрания, митинги или шествия, которые направлены на пропаганду ЛГБТК.

Евросоюз резко раскритиковал новый закон. В заявлении внешнеполитической службы ЕС говорится, что «законодательство, имеющее важные последствия для евроинтеграции, было принято без должных консультаций с общественностью и тщательного анализа его соответствия европейским и международным стандартам».