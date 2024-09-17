ПОЛИТИКА
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Президент Турции поделился видеоклипом в поддержку Палестины
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поделился в социальных сетях видеоклипом «Бойкот», созданным искусственным интеллектом в поддержку Палестины. Президент написал, что Турция «всегда будет поддерживать благородное и достойное сопротивление палестинцев». #trtнарусском #палестина #турция #президент #израиль #эрдоган #бойкот #песня #клип
Президент Турции поделился видеоклипом в поддержку Палестины / Others
17 сентября 2024 г.
Истории
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