17 сентября 2024 г.
ПОЛИТИКА
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Президент Турции поделился видеоклипом в поддержку Палестины
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поделился в социальных сетях видеоклипом «Бойкот», созданным искусственным интеллектом в поддержку Палестины. Президент написал, что Турция «всегда будет поддерживать благородное и достойное сопротивление палестинцев». #trtнарусском #палестина #турция #президент #израиль #эрдоган #бойкот #песня #клип
Президент Турции поделился видеоклипом в поддержку Палестины / Others
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