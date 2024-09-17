США разместили несколько воздушно-десантных подразделений на острове Шемья у берегов Аляски. Кроме того, туда были переброшены ракетные системы HIMARS.

Американское издание Stars and Stripes пишет, что высадка примерно 130 военнослужащих на Шемью произошла в начале месяца и совпала по времени с маневрами РФ и Китая в Японском море.

Авиабаза Эриксон, которая располагается на острове, считается самым близким к российским границам военным объектом США. Между Петропавловском-Камчатским и Шемьей немногим более 1000 км, а до ближайшего острова в составе РФ - около 450 км.

Генерал-майор Джозеф Гилберт, который командует 11-й воздушно-десантной дивизией, заявил, что размещение войск у берегов Аляски призвано продемонстрировать способность Пентагона реагировать на любые вызовы безопасности в кратчайшие сроки и доставлять «готовые к бою и смертоносные» подразделения в любые точки.

«Это имеет решающее значение для поддержки страны и наших прочных отношений с союзниками и странами-партнерами», - добавил американский генерал.

Он добавил также, что операция стала ответом на действия Москвы и Пекина - их возросшую активность в этом регионе.

В июле ядерные бомбардировщики Китая и РФ провели совместный полет неподалеку от Аляски. По данным американских военных, они пребывали в международном воздушном пространстве, не нарушая суверенные воздушные зоны Канады или США.