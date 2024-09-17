Израиль уничтожил больше 600 мечетей в Газе

Израиль, начиная с 7 октября, полностью разрушил в Газе 610 мечетей, еще 214 получили повреждения. Международная правозащитная организация «Amnesty International» призвала провести тщательное расследование военных преступлений Израиля в Газе, связанных с незаконным разрушением гражданской инфраструктуры и сельскохозяйственных земель. В своем докладе организация указывает, что такие действия являются ничем иным, как «бессмысленным разрушением» и «коллективным наказанием». #trtнарусском #израиль #палестина #мечети #мечеть #ислам #газа #секторгаза #новости #трт #новостимира