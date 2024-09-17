Киев нацелился на глубь России: что будет дальше? Дальнобойное оружие Украины!

Владимир Путин заявил, что если Запад позволит Киеву использовать ракеты большой дальности, то он будет воевать напрямую с Россией. Зеленский же, напротив, призывает союзников проигнорировать красные линии РФ. #trtнарусском #украина #россия #новости #война #нетвойне #фронт #ситуациянафронте