ПОЛИТИКА
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Киев нацелился на глубь России: что будет дальше? Дальнобойное оружие Украины!
Владимир Путин заявил, что если Запад позволит Киеву использовать ракеты большой дальности, то он будет воевать напрямую с Россией. Зеленский же, напротив, призывает союзников проигнорировать красные линии РФ. #trtнарусском #украина #россия #новости #война #нетвойне #фронт #ситуациянафронте
Что будет, если Украине нанесет удары вглубь территории России дальнобойным оружием? / Others
17 сентября 2024 г.
Истории
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