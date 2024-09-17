ПОЛИТИКА
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Большая резня на землях Палестины
Незаконные сионистские поселенцы на оккупированном Западном берегу заявляют, что они «готовы к большой резне» палестинцев. Эти опасные заявления были зафиксированы в новом документальном фильме-расследовании TRT World «Священная оккупация». Смотрите фильм на русском языке в среду на нашем YouTube-канале. #trtнарусском #израиль #палестина #поселенцы #западныйберег #евреи #сионисты #shorts
Большая резня на землях Палестины / Others
17 сентября 2024 г.
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