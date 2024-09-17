Фридрих Мерц, лидер немецкой партии «Христианско-демократический союз» (ХДС), объявил, что будет баллотироваться в качестве кандидата в канцлеры на следующих выборах.

«Мы вместе вступаем в год федеральных выборов 2025 года с твердым намерением вернуть себе ответственность за руководство нашей страной», - сказал Мерц, выступая перед журналистами во вторник. Согласно текущим опросам, консервативный блок ХДС/ХСС лидирует с 32 %, что намного больше, чем у любой другой партии. Следующее общенациональное голосование должно состояться через год. С тех пор как Мерц стал председателем партии в 2022 году, он заметно сдвинул ХДС «вправо» по вопросу миграции, что ознаменовало отход от более либеральной миграционной политики экс-канцлера Ангелы Меркель из того же ХДС. Будучи в оппозиции, Мерц подтолкнул нынешнее левое правительство канцлера Германии Олафа Шольца к принятию гораздо более жесткой миграционной политики. Во вторник Мерц выступал вместе с Маркусом Зёдером, премьер-министром Баварии и лидером консервативного Христианско-социального союза (ХСС), родственной ХДС партии. Зёдер, который считался главным конкурентом Мерца в борьбе за пост кандидата в канцлеры от консерваторов, в прошлом также выражал недовольство слишком либеральной миграционной политикой ХДС под руководством Меркель. Однако теперь Зёдер поддержал Мерца, дав понять, что раскол между родственными консервативными партиями по вопросу миграции был преодолен. «Фундаментальная перестройка ХДС по вопросу миграции залечила рану между ХДС и ХСС», - сказал лидер ХСС. «Возможно, эта рана также вызывала недовольство многих людей в Германии. <…> У нас больше нет никаких разногласий», - добавил Зёдер. Мерц, в свою очередь, назвал успех ХДС крайне важным для поддержания центристской политики в Германии, особенно в условиях, когда крайне правая партия «Альтернатива для Германии» (AfD), занимающая сейчас второе место с 19 % голосов по стране, набирает силу. AfD недавно победила на выборах в Тюрингии и лидирует в опросах в земле Бранденбург перед выборами, которые состоятся в воскресенье. В то же время коалиционное правительство Германии, состоящее из левоцентристской Социал-демократической партии (СДПГ), «зеленых» и Свободной демократической партии (СвДП), опускается в результатах опросов все ниже и ниже. «В некоторых частях нашей страны ХДС/ХСС - последняя популярная центристско-демократическая партия, - сказал Мерц. - Это особенно верно для восточной части страны, но также относится и ко всей Германии. На нас лежит большая ответственность».