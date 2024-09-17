ПОЛИТИКА
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Житель Газы построил убежище из мешков с песком
Мутаз Барзак, перемещенный житель Газы, построил для свой семьи убежище из мешков для муки, заполненных морским песком. Из-за непрекращающихся атак Израиля Барзак вместе с семьей покинул свой дом в городе Газа и переместился в район Хан-Юнус, где решил обосноваться в относительно безопасном месте на берегу моря. #trtнарусском #секторгаза #палестина #убежище #песок #газа #жизнь #shorts
Житель Газы построил убежище из мешков с песком / Others
17 сентября 2024 г.
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