Житель Газы построил убежище из мешков с песком

Мутаз Барзак, перемещенный житель Газы, построил для свой семьи убежище из мешков для муки, заполненных морским песком. Из-за непрекращающихся атак Израиля Барзак вместе с семьей покинул свой дом в городе Газа и переместился в район Хан-Юнус, где решил обосноваться в относительно безопасном месте на берегу моря. #trtнарусском #секторгаза #палестина #убежище #песок #газа #жизнь #shorts