Во вторник начальник российского ядерного полигона заявил, что его объект готов возобновить ядерные испытания «в любой момент», если будет отдан соответствующий приказ сверху.

Российский полигон, расположенный на удаленном архипелаге Новая Земля в Северном Ледовитом океане, был местом, где Советский Союз провел более 200 ядерных испытаний, включая взрыв самой мощной в мире ядерной бомбы в 1961 году.

Западные спутники-шпионы пристально следят за его активностью - прошлым летом на спутниковых снимках из открытых источников были видны признаки строительных работ.

Контр-адмирал Андрей Синицын, руководитель объекта, дал редкое интервью «Российской газете», официальному изданию российского правительства. Оно было опубликовано через несколько дней после того, как Путин предупредил Запад, что он будет напрямую воевать с Россией, если Украине будет позволено наносить удары по территории РФ дальнобойными ракетами западного производства и пообещал ответные меры.

«Полигон готов к возобновлению полномасштабных испытаний. Он готов в полном объеме. Лабораторная и испытательная базы готовы. Персонал готов. Если поступит приказ, мы можем начать испытания в любой момент», - отчитался Синицын.

«Самое главное для нас - не сорвать выполнение государственных задач. Если будет поставлена задача возобновить испытания, она будет выполнена в установленные сроки», - добавил он.

Москва не проводила испытаний ядерного оружия с 1990 года - последнего года существования СССР. Однако некоторые западные и российские аналитики говорят, что президент Владимир Путин может отдать приказ о проведении испытаний в качестве сигнала сдерживания. Таким образом он якобы намерен ответить Западу на позволение Украине использовать иностранные дальнобойные ракеты для ударов по территории РФ. Эта тема широко обсуждается между западными лидерами на протяжении последнего месяца.

В ноябре прошлого года Путин подписал закон об отзыве ратификации РФ глобального договора о запрещении испытаний ядерного оружия. По его словам, это должно было привести Россию в соответствие с США, которые подписали, но так и не ратифицировали этот договор.

Российские дипломаты тогда заявили, что Москва не возобновит ядерные испытания, если этого не сделает Вашингтон. В июне Путин заявил, что Россия может испытать ядерное оружие «в случае необходимости», но не видит в этом необходимости в настоящее время.

Последний раз Соединенные Штаты проводили испытания в 1992 году. В этом веке только Северная Корея осуществила испытательный ядерный взрыв.