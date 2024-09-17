Документальный фильм TRT World «Священная оккупация», премьера которого состоялась 24 августа, посвящен террору и насилию израильских поселенцев в отношении палестинцев. Картина транслировалась одновременно на 6 национальных каналах TRT на прошлой неделе. Фильм получил приз как лучший документальный фильм на Международном фестивале документальных фильмов «Аль-Джазиры» в Сараево, который проходил с 13 по 17 сентября.

7-й Международный фестиваль документального кино, организованный «Аль-Джазирой» и объединяющий мастеров документалистики, в этом году поместил в центр внимания Палестину.

Режиссеры-документалисты, дистрибьюторы, представители телеканалов и профессионалы в области СМИ со всего мира приняли участие в фестивале, который проходил под девизом «Справедливость?».

24 августа в кинотеатре Atlas Cinema в Стамбуле состоялась премьера фильма «Священная оккупация» в Турции, и тогда же - в рамках фестиваля - международная премьера в Сараево. Документальный фильм стал одним из самых ярких событий фестиваля, получив не только приз за лучший документальный фильм, но и признание зрителей и профессионалов со всего мира.

Документальный фильм «Священная оккупация» вызывает болезненные воспоминания о резне в Сребренице, признанной Организацией Объединенных Наций геноцидом, и рассказывает о систематическом геноциде, совершаемом Израилем в Палестине. Показ документального фильма в Боснии, где еще свежи болезненные воспоминания о Сребренице, подчеркнул эмоциональную связь между этими двумя трагедиями.

На фоне продолжающегося геноцида в Газе TRT World выпустил документальный фильм, привлекающий внимание ко второму фронту этого геноцида, который осуществляется так же мрачно и безмолвно. Документальный фильм «Священная оккупация» рассказывает о краже земли израильскими поселенцами - глазами как свидетелей, так и преступников.

Документальный фильм был снят исследовательской группой TRT World, внедрившейся в радикальные израильские группировки на Западном берегу реки Иордан через два месяца после геноцида в Газе, который начался 7 октября.

Документальный фильм рассказывает о том, как при поддержке Израиля палестинские территории оккупировались по частям. Благодаря кадрам, полученным при проникновении на аванпосты, где проходит подготовку радикальная группа «Молодежь с холмов», которую израильская пресса называет «израильским ДАЕШ», этот процесс впервые в мире показан во всей его реальности.

Виновники и свидетели оккупации говорят Интервью с израильскими активистами, бывшими израильскими солдатами, лидерами радикальных поселенцев и членами израильского парламента раскрывают стратегии Израиля по вытеснению палестинцев и систематической краже земли. В фильме рассказывается о том, как строятся незаконные поселения и сносятся палестинские дома.

Лидер поселенцев Даниэлла Вайс, бывший член молодежной организации «Молодежь с холмов» депутат Цви Суккот, бывший премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт, адвокат-активист Михаэль Сфард, лидер движения Peace-Now Хагит Офран, бывший снайпер израильской армии Надав Вайман - вот некоторые из важных собеседников авторов этого фильма.

Фильм «Священная оккупация» продолжит рассказывать историю палестинцев

Фильм TRT World «Священная оккупация», получивший приз за лучший документальный фильм и программу на Международном фестивале документальных фильмов «Аль-Джазиры», с момента премьеры получил высокую оценку за пронзительное повествование, доказательную базу и смелое освещение несправедливости в регионе. Его оценили как серьезный успех в области журналистского расследования. Жюри и участники фестиваля охарактеризовали картину как подлинный источник, рассказывающий миру о геноциде в Палестине.

Заместитель генерального директора TRT Омер Фарук Танрыверди также присутствовал на специальном показе фильма. В своем заявлении после показа Танрыверди сделал следующие заявления:

«Показывая наш документальный фильм в Сараево, мы подчеркнули, что еще один геноцид произошел на глазах у всего мира. Ведь в этих землях боль Сребреницы все еще свежа. В 53 минутах мы показали жестокость радикальных израильских оккупантов в Палестине на экране во всей ее реальности, раскрыв оккупационную политику Израиля, длящуюся уже 75 лет. Эта награда для нас более значима, чем премия «Эмми», которую мы получили, потому что нашей целью было привлечь внимание мировой общественности к геноциду в Палестине с помощью нашего документального фильма. Как TRT World, мы решительно продолжали борьбу за Палестину еще до 7 октября, и «Священная оккупация» - результат этих усилий. Мы желаем всем посмотреть этот документальный фильм, который является важным журналистским достижением», - заявил Танрыверди.

В ближайшие дни «Священная оккупация» будет показываться на различных международных платформах, привлекая внимание мировой общественности к геноциду в Палестине.

Документальный фильм будет показан 18 сентября в 20.00 (17.00 GMT) на сайте телеканала TRT.