Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что планирует отправить 200 солдат в Чад, чтобы сделать вклад в обуздание миграции.

Об этом он сообщил после встречи с президентом Чада Махаматом Идриссом Деби Итно в Будапеште.

Чад играет важную роль в кампании по борьбе с миграцией, отметил Орбан на своей странице в Facebook.

«Миграция из Африки в Европу не может быть остановлена без стран Сахельского региона. Именно поэтому Венгрия налаживает партнерские отношения с Чадом. Мы работаем над этим сегодня и завтра вместе с президентом Деби», - сказал Орбан.

Венгрия входит в число европейских стран, занимающих жесткую позицию по отношению к мигрантам и просителям убежища из Африки и мусульманского мира. Однако многие аналитики видят в сближении Орбана со странами Сахеля прагматичный интерес и экономические выгоды.

Не имеющая выхода к морю Венгрия также стремится закрепиться в Сахеле, богатом полезными ископаемыми. Будапешт привлек инвестиции китайской BYD, немецкой BMW и других компаний, производящих электромобили. Для производства потребуются стратегические металлы, такие как кобальт и литий.

Несмотря на разногласия с Будапештом, Европейский союз приветствовал инициативу Венгрии в Чаде.

На фоне внутренних и региональных проблем «важно, чтобы с Чадом работало больше международных партнеров», - заявил представитель ЕС агентству AFP.

Однако на родине военная миссия вызвала критику, а оппозиционные партии назвали ее «опасной и расточительной».