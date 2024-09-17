Белый дом уже ознакомился с планом окончания войны президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщила посол США в ООН Линда Томас-Гринфилд, отметив, что план - рабочий.

«Мы ознакомились с мирным планом президента Зеленского. Мы считаем, что в нем изложена стратегия и план, которые могут сработать, и нам нужно посмотреть, как мы можем продвигать его в процессе взаимодействия со всеми странами, главами государств, которые будут присутствовать здесь, в Нью-Йорке», - отметила Томас-Гринфилд.

По ее словам, США никогда не теряли надежды найти путь к миру, касается ли это ситуации в Газе или в Украине.

«Мы надеемся добиться некоторого прогресса», - добавила дипломат.

В августе президент Украины впервые рассказал о своем «плане победы». Зеленский заявлял, что планирует к концу сентября представить его не только президенту США Джо Байдену, но также и кандидатам в президенты Камале Харрис и Дональду Трампу.

Ранее на этой неделе украинский лидер заявил, что план окончания войны готов уже на 90 %. Зеленский отметил, что план состоит из пяти пунктов - четырех основных и одного, который необходимо выполнить после окончания войны.