По меньшей мере 11 человек погибли, 4000 получили ранения в результате предполагаемой атаки Израиля на «Хезболлу» с помощью пейджеров. Устройства взорвались в карманах, сдетонировав практически одновременно в 15:30 17 сентября. По данным официального Национального агентства новостей Ливана, большинство травм связаны с конечностями — пострадали руки и ноги.

Взрывы произошли сразу в нескольких опорных пунктах «Хезболлы» по всему Ливану, включая Бейрут и долину Бекаа на востоке страны. О взрывах сообщили также в Дамаске.

«Изучив все факты и информацию, которые у нас есть об атаке… мы возлагаем полную ответственность за преступное нападение на врага Израиля», — говорится в заявлении «Хезболлы».

Израиль официально не комментировал серию взрывов, не подтверждая, но и не опровергая свою причастность. Аналогично Тель-Авив поступил и после атаки на лидера ХАМАС Исмаила Ханию в конце июля.

«‎Хезболла»‎ сообщила, что проводит «широкомасштабное расследование в области безопасности». Анонимный представитель ливанского движения сообщил агентству Reuters, что этот инцидент стал «крупнейшим нападением на группировку» за последние годы.

Пострадавшие пейджеры были из новой партии, которую «Хезболла» получила в последние несколько дней, сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на анонимные источники.

Ливанские СМИ пишут о том, что внутри пейджеров была заложена взрывчатка. Газета The New York Times (NYT) подтверждает причастность Израиля к атаке, уточняя, что израильские спецслужбы заложили взрывчатку в партию пейджеров — всего взрывные устройства заложили в 5 тыс. аппаратов.

Среди пострадавших от взрывов не только бойцы «‎Хезболлы»‎, но и гражданские лица, включая дипломатов. Агентство Mehr сообщило, что иранский посол в Ливане Моджтаба Амани также был ранен в результате инцидента.