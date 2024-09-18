Израиль не проинформировал администрацию президента США Джо Байдена заранее о своей операции по взрыву пейджеров тысяч членов «Хезболлы», пишет портал Axios со ссылкой на американские источники.

Представитель США сообщил изданию, что за несколько минут до того, как пейджеры начали взрываться по всему Ливану, министр обороны Израиля Йоав Галант позвонил министру обороны США Ллойду Остину и сообщил ему, что Тель-Авив собирается вскоре провести операцию в Ливане. Министр отказался сообщить какие-либо конкретные подробности.

Представитель Вашингтона отметил, что израильтяне не сообщили США о деталях операции, а звонок Галанта был попыткой избежать полной неосведомленности американского руководства.

«Мы не знали об этой операции и не участвовали в ней», — заявил официальный представитель Госдепартамента Мэтью Миллер.

В результате взрывов погибли по меньшей мере 11 человек, в том числе ребенок, и были ранены 4000 человек. Среди пострадавших много членов «Хезболлы» и ее военных подразделений, включая высокопоставленное руководство группировки. Генсек движения Хасан Насралла не пострадал.

Операция также вывела из строя значительную часть системы военного управления и контроля «Хезболлы», подчеркивает Axios. Движение обвинило Израиль в проведении атаки и пообещало принять ответные меры.

Тель-Авив не подтвердил, но и не опроверг свою причастность к серии взрывов. Однако источники Axios подтверждают, что за атакой стоит Израиль. Официальные лица в Тель-Авиве заявили изданию, что они осознают возможность крупной эскалации на северной границе после нападения и сообщили, что армия находится в состоянии повышенной готовности к возможному ответу «Хезболлы».

По данным портала, операция была одобрена ранее на этой неделе во время совещаний по вопросам безопасности с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и высокопоставленными членами его кабинета, а также главами служб безопасности.

При этом атака произошла на следующий день после того, как спецпосланник США Амос Хохштейн посетил Израиль и предупредил Нетаньяху о последствиях крупной эскалации в Ливане.