Группа экстремистски настроенных еврейских поселенцев 17 сентября напала на начальную школу Аль-Каабне на оккупированном Западном берегу. По данным агентства Reuters, группа агрессивно настроенных нелегальных поселенцев пришла с деревянными битами во время занятий, распугав всех школьников. Вместе с поселенцами пришли и израильские военные, которые никак не препятствовали насилию.

В результате нападения пострадали как минимум 7 человек, уточнили в Минздраве Палестины.

Видео, снятое израильскими активистами и опубликованное в социальных сетях, показало группу молодых людей, избивающих палестинских школьников во дворе школы.

«Мы учились, как обычно, в классе, затем нам сообщили, что поселенцы напали на школу. Мне удалось собрать своих братьев и сестер, чтобы с ними ничего не случилось», — сказала ученица Айя Млехат.

«Мне удалось собрать их в классе, и поселенцы начали стучать в дверь, пытаясь открыть ее против нашей воли», — отметила школьница.

После инцидента как минимум половина учеников не пришла на занятия, опасаясь повторных нападений со стороны экстремистов.

«Половина учеников сегодня не пришли в школу из-за страха и ужаса, которые они испытали вчера из-за нападения поселенцев на школу», — заявил Ахмед Насер, сотрудник Министерства образования Палестины.

Насилие в отношении палестинских деревень росло еще до начала войны в Газе из-за агрессивных поселенцев и расширения незаконных поселений по всему Западному берегу. После начала израильского вторжения в Газу количество подобных нападений израильских поселенцев увеличилось. По данным гуманитарного агентства ООН OCHA, в прошлом месяце в день в среднем происходило четыре нападения.

По данным палестинского Минздрава, более 703 палестинцев были убиты на оккупированном Западном берегу после начала израильской военной агрессии в Газе в октябре.