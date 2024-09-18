Кандидат в президенты от Демократической партии США Камала Харрис 17 сентября призвала к прекращению израильско-палестинского конфликта и заявила, что Израиль не должен повторно оккупировать палестинский эксклав после окончания войны в Газе.

Это заявление Харрис сделала в Филадельфии во время выступления на Национальной ассоциации темнокожих журналистов. Вице-президент также призвала как можно скорее добиться имплементации решения о создании двух государств.

«Мы ясно дали понять, что это соглашение (о прекращении огня) должно быть заключено в интересах всех в регионе», — подчеркнула Харрис.

Тем самым вице-президент повторила лозунги президента Джо Байдена, который неоднократно утверждал, что США не допустят повторной оккупации Газы израильскими силами. Кроме того, политик призывал к скорейшему прекращению огня, однако одновременно с этим подписал закон о выделении Тель-Авиву дополнительных пакетов вооружений на $14 млрд.

Американский пункт о недопустимости повторной оккупации Газы также остается не более чем словами. Тель-Авив контролирует всю территорию эксклава и, судя по заявлениям премьера Биньямина Нетаньяху, не собирается покидать его в обозримом будущем. Нетаньяху, в частности, заявил, что Израиль должен контролировать коридор Нецарим, который разделяет северную и южную части Газы. Тем самым Тель-Авив хочет контролировать перемещение палестинцев внутри сектора даже после окончания израильского вторжения.

Заявление Харрис направлено на темнокожих избирателей, а также арабо-мусульманское меньшинство в Мичигане и Миссури — двух ключевых колеблющихся штатах.

На президентских выборах 2020 года темнокожие избиратели поддержали тогдашнего кандидата Джо Байдена 92% против 8% по сравнению с тогдашним действующим президентом Трампом, согласно исследовательскому центру Pew Research Center. Большинство темнокожих избирателей, 63%, планируют поддержать Харрис по сравнению с 13% за Трампа, согласно опросу NAACP, опубликованному в этом месяце.

Однако некоторые чернокожие избиратели теряют веру в Демократическую партию из-за политики Байдена в отношении Палестины. Более четверти молодых чернокожих мужчин заявляют, что поддержат Трампа на этих выборах, показал опрос NAACP.