В среду тайваньская технологическая компания Gold Apollo оказалась в центре международного скандала, связанного со взрывами пейджеров в Ливане, которые привели к гибели порядка дюжины людей и ранению тысяч других, причем состояние 200 человек остается критическим. Компания решительно отвергла обвинения в производстве взрывоопасных устройств.

Согласно сообщениям Reuters и The New York Times, израильская разведслужба «Моссад» заложила взрывчатку в батареи пейджеров модели AR-924, якобы заказанных группировкой «Хезболла» у тайваньской фирмы. Однако Gold Apollo настаивает на своей непричастности к инциденту.

Gold Apollo опровергла информацию о том, что она производила пейджеры модели AR-924, которые массово взорвались в Ливане, заявив, что они были изготовлены европейской компанией под названием BAC по лицензионному соглашению.

«Согласно соглашению, мы разрешаем BAC использовать нашу торговую марку для продажи продукции в определенных регионах, но дизайн и производство продукции полностью осуществляются BAC. Мы только предоставляем разрешение на использование торговой марки и не участвуем в разработке или производстве этого продукта», — говорится в официальном заявлении компании.

Министерство экономики Тайваня подтвердило отсутствие записей о прямом экспорте этих устройств в Ливан, предположив, что пейджеры могли быть модифицированы после производства.

The New York Times и Reuters со ссылкой на анонимные источники сообщили о возможной причастности израильских спецслужб к размещению взрывчатых веществ в пейджерах. Официальные представители Израиля пока воздерживаются от комментариев по поводу этих сообщений.

Аналитики на Тайване выразили сомнение в добровольном участии тайваньского правительства или Gold Apollo в предполагаемой атаке, учитывая потенциальные политические и экономические последствия.