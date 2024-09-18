Ведущие телеканалы Израиля сообщили, что премьер Биньямин Нетаньяху, находящийся под давлением со стороны крайне правых партнеров по коалиции, рассматривает возможность уволить главу Минобороны Йоава Галанта и заменить его бывшим союзником Гидеоном Сааром.

Сообщения о возможном увольнении Галанта потрясли политический ландшафт и привели к снижению израильских финансовых рынков, особенно в условиях надвигающейся угрозы тотальной войны между Израилем и ливанской «Хезболлой». 16 сентября Тель-Авив официально включил ливанское направление в качестве одной из целей войны.

Нетаньяху отрицает, что ведет переговоры с Сааром, хотя и не упомянул о своих планах относительно Галанта.

Это будет не первый раз, когда Нетаньяху попытается уволить главу Минобороны. Политики не раз расходились во мнениях по ряду вопросов государственной политики, а в последнее время — по поводу ведения войны в секторе Газа и условий возможного освобождения заложников и заключения соглашения о прекращении огня с ХАМАС. Галант настаивает на том, что Израиль должен как можно скорее заключить сделку с палестинцами, чтобы освободить заложников.

Однако Нетаньяху, подстрекаемый ультраправыми членами коалиции, выступает против. Ультраправый министр нацбезопасности Итамар Бен-Гвир уже несколько месяцев выступает за замену Галанта и призывает к его немедленному увольнению.

«Мы должны урегулировать ситуацию на севере, и Галант — не тот человек, который может возглавить эту операцию», — заявил Бен-Гвир, имея в виду возможное израильское вторжение в Ливан.

Центристские законодатели раскритиковали Нетаньяху за то, что он отвлекается на политические споры вместо того, чтобы сосредоточиться на продолжении войны в Газе и подготовке к возможному вторжению в Ливан.

Галант и сам поддерживает военную операцию против «‎Хезболлы»‎. 16 сентября он заявил, что единственный способ вернуть эвакуированных жителей севера в свои дома — это военные действия в Ливане.