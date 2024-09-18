Около трети американцев в недавнем опросе заявили, что не примут результаты выборов в США, если их кандидат проиграет.

Согласно отчету организации World Justice Project, почти половина респондентов-республиканцев заявили, что не примут результаты выборов, если победит кандидат от демократов.

В том числе 14 % республиканцев и около 11 % демократов заявили, что предпримут действия для отмены результатов выборов в случае победы не их партии. В докладе не уточняется, какие действия могут предпринять респонденты в ответ на то, что выборы пройдут не так, как они надеются.

«Это указывает на потенциальный кризис легитимности, который может подорвать стабильность избирательного процесса», - говорится в отчете World Justice Project.

Элизабет Андерсен, исполнительный директор организации, заявила USA Today, что результаты опроса «поразительны», и сказала, что они выглядят «как слагаемые для потенциального конфликта после выборов».

6 января 2021 года, когда Конгресс США собрался, чтобы подтвердить победу Джо Байдена на выборах в ноябре, толпа сторонников Дональда Трампа ворвалась в Капитолий, пытаясь отменить результаты.

Уровень политической поляризации в стране вновь достиг такого накала, что в американском обществе есть опасения насчет очередной попытки изменить исход выборов.

Большинство американцев негативно оценивают нынешнее состояние верховенства закона в США, «несмотря на положительные ассоциации с самим понятием верховенства закона», говорится также в докладе.

«Эта дихотомия отражает растущую обеспокоенность по поводу фактического осуществления и целостности верховенства закона в стране», - комментируют авторы исследования.

В докладе также отмечается, что возрос процент сторонников демократов, которые винят высокопоставленных правительственных чиновников за проблемы в стране. Однако в стане республиканцев неприятие американской бюрократии заметно выше.

В то же время доля респондентов, согласных с тем, что президент должен всегда подчиняться закону, снизилась с 2018 года с 87 до 83 %.

«Общее доверие ко многим ключевым институтам снизилось с 2018 года, причем особенно заметно упало доверие к судьям и СМИ», - говорится в докладе.

Что касается самого избирательного процесса, то демократы чаще положительно отвечают на вопросы об избирательных органах, включая надежность должностных лиц - 67 % по сравнению с 34 % у сторонников республиканцев - и способность процесса предотвращать мошенничество - 56 % [у сторонников демократов] по сравнению с 29 % [у сторонников республиканцев].