ПОЛИТИКА
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Фильм TRT World «Священная оккупация» победил на AJB DOC в Сараево
Документальный фильм TRT World «Священная оккупация», в котором рассказывается о том, как незаконные израильские поселенцы в сотрудничестве с государством систематически изгоняют палестинцев из их домов на оккупированном Западном берегу, получил приз «За лучший документальный фильм» на VII Международном фестивале документального кино Al Jazeera Balkans (AJB DOC). #trtнарусском #Палестина #ЗападныйБерег #Сараево #БоснияиГерцеговина #AlJazeeraBalkans #AJBDOC #фестиваль #TRTWorld #СвященнаяОккупация #поселенцы
Фильм TRT World «Священная оккупация» победил на AJB DOC в Сараево / Others
18 сентября 2024 г.
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