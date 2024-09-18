Фильм TRT World «Священная оккупация» победил на AJB DOC в Сараево

Документальный фильм TRT World «Священная оккупация», в котором рассказывается о том, как незаконные израильские поселенцы в сотрудничестве с государством систематически изгоняют палестинцев из их домов на оккупированном Западном берегу, получил приз «За лучший документальный фильм» на VII Международном фестивале документального кино Al Jazeera Balkans (AJB DOC). #trtнарусском #Палестина #ЗападныйБерег #Сараево #БоснияиГерцеговина #AlJazeeraBalkans #AJBDOC #фестиваль #TRTWorld #СвященнаяОккупация #поселенцы