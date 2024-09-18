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Турция: «Нетаньяху стремится к расширению войны»
Представитель правящей партии Турции осудил подрыв пейджеров в Ливане, назвав их попыткой Израиля расширить конфликт и избежать международного давления
Турция: «Нетаньяху стремится к расширению войны»
Омер Челик / Фото: AA / Others
18 сентября 2024 г.

Правительство Нетаньяху стремится расширить войну, чтобы уйти от ответственности перед международным правом и снять с себя давление. Об этом заявил представитель правящей в Турции Партии справедливости и развития Омер Челик.

«Они [Израиль] осуществили этот взлом пейджеров примерно 2800 человек в Ливане, превратив их в бомбы, что привело к ранению этих людей и гибели 8 человек», — заявил Челик.

Он также подчеркнул, что это стало новым свидетельством того, что «эта сеть убийц не знает никаких границ».

17 сентября в Ливане произошла серия взрывов пейджеров». По последним данным, в результате инцидента погибли 11 человек, более 3 тысяч получили ранения, из которых около 400 находятся в тяжелом состоянии. Телеканал Al-Hadath сообщает, что около 500 членов «Хезболлы» потеряли зрение из-за взрывов.

Источники Sky News Arabia сообщают, что в пейджеры было помещено взрывчатое вещество PETN, которое сдетонировало при нагревании аккумуляторов. The New York Times, ссылаясь на свои источники, утверждает, что устройства также имели переключатели для дистанционной активации взрывчатки.

«Хезболла» заявила, что Израиль ожидает «тяжелая расплата» за подрыв пейджеров. Тайваньская компания Gold Apollo, чье название было указано на пейджерах, сообщила, что устройства изготовила венгерская фирма BAC Consulting, имеющая право использовать бренд компании.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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