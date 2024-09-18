Министр обороны Великобритании Джон Хили заявил изданию Politico, что Лондон планирует перезапустить Ланкастерское соглашение — оборонный пакт, подписанный между Великобританией и Францией в 2010 году, в знак признания возросших угроз со стороны враждебных субъектов.
Это знак, что кабинет премьер-министра Кира Стармера, занявшего премьерское кресло лишь в июле, хочет перезапустить отношения с Парижем.
Ланкастерское соглашение было подписано тогдашним премьер-министром Британии Дэвидом Кэмероном и президентом Франции Николя Саркози в 2010 году. Оно обязывало обе страны более тесно сотрудничать по части разработки военной техники.
Обновление соглашения коснется укрепления сотрудничества двух стран «в свете российской враждебной деятельности», пишет Politico. Источники издания отмечают: обновленный план станет частью более широкой кампании по признанию «повышенной роли обороны в дипломатии».
Ранее в сентябре Стармер встретился с союзниками по Контактной группе для обороны Украины в ФРГ. Во время этой поездки он заявил, что наступило «подходящее время» для пересмотра договора с Францией. Премьер отметил: «уверен, что французы захотят продвинуть это сотрудничество дальше». Этот шаг, по его словам, представляет собой «именно то, что мы говорили перед выборами, что мы будем правительством, которое восстановит отношения Великобритании с Европой и особенно с ведущими европейскими странами».
Вскоре после вступления в должность Стармер заявил, что хочет выработать «новый подход» к отношениям Лондона с Европой, включая заключение совершенно нового пакта о безопасности с ЕС. Новый британский премьер успел провел уже три двусторонние встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном — в Вашингтоне, Великобритании и Франции.
Параллельно Лондон намерен укрепить отношения и с Берлином. Британская переговорная группа прибыла в ФРГ на этой неделе, чтобы начать прорабатывать детали двустороннего договора, о котором Стармер и канцлер Германии Олаф Шольц объявили на недавнем саммите НАТО, уточняет Politico. Стороны сосредоточатся на совместной ракетной программе.