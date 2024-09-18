Министр обороны Великобритании Джон Хили заявил изданию Politico, что Лондон планирует перезапустить Ланкастерское соглашение — оборонный пакт, подписанный между Великобританией и Францией в 2010 году, в знак признания возросших угроз со стороны враждебных субъектов.

Это знак, что кабинет премьер-министра Кира Стармера, занявшего премьерское кресло лишь в июле, хочет перезапустить отношения с Парижем.

Ланкастерское соглашение было подписано тогдашним премьер-министром Британии Дэвидом Кэмероном и президентом Франции Николя Саркози в 2010 году. Оно обязывало обе страны более тесно сотрудничать по части разработки военной техники.

Обновление соглашения коснется укрепления сотрудничества двух стран «в свете российской враждебной деятельности»‎, пишет Politico. Источники издания отмечают: обновленный план станет частью более широкой кампании по признанию «повышенной роли обороны в дипломатии».

Ранее в сентябре Стармер встретился с союзниками по Контактной группе для обороны Украины в ФРГ. Во время этой поездки он заявил, что наступило «подходящее время» для пересмотра договора с Францией. Премьер отметил: «уверен, что французы захотят продвинуть это сотрудничество дальше». Этот шаг, по его словам, представляет собой «именно то, что мы говорили перед выборами, что мы будем правительством, которое восстановит отношения Великобритании с Европой и особенно с ведущими европейскими странами».

Вскоре после вступления в должность Стармер заявил, что хочет выработать «новый подход» к отношениям Лондона с Европой, включая заключение совершенно нового пакта о безопасности с ЕС. Новый британский премьер успел провел уже три двусторонние встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном — в Вашингтоне, Великобритании и Франции.

Параллельно Лондон намерен укрепить отношения и с Берлином. Британская переговорная группа прибыла в ФРГ на этой неделе, чтобы начать прорабатывать детали двустороннего договора, о котором Стармер и канцлер Германии Олаф Шольц объявили на недавнем саммите НАТО, уточняет Politico. Стороны сосредоточатся на совместной ракетной программе.