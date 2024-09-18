Полиция нравов Ирана больше не будет «беспокоить» женщин по поводу обязательного ношения хиджаба, заявил президент страны Масуд Пезешкиян.

«Полиция нравов не должна была противостоять [женщинам]. Я прослежу, чтобы они их больше не беспокоили», — заявил президент в ответ на вопрос женщины-репортера о дресс-коде.

Возможное изменение в законодательстве по поводу ношения хиджаба происходит параллельно с подготовкой законопроекта о хиджабе и целомудрии, который угрожает более суровыми наказаниями. Парламент страны, где доминируют консерваторы, хочет ужесточить законодательство в плане соблюдения исламского дресс-кода. Пезешкиян же выступает за либерализацию в этом плане — с этой программой он шел на выборы.

Его заявление совпало со второй годовщиной смерти Махсы Амини, которая погибла в отделении полиции, куда ее доставили из-за якобы неправильного ношения хиджаба. Этот инцидент вызвал общенациональные протесты по всей стране.

22-летняя Амини скончалась 16 сентября 2022 года в больнице после ареста полицией нравов страны за то, что она якобы не носила хиджаб так, как следует по закону.

Протесты, последовавшие за смертью Амини, начались с лозунга «Женщины, жизнь, свобода». Однако вскоре крики протестующих переросли в открытые призывы к восстанию против верховного лидера Али Хаменеи.

Последовавшие за этим месяцы противостояния между иранскими силовиками и протестующими привели к гибели более 500 человек и задержанию более 22 тыс. человек.

В знак протеста тысячи женщин по всей стране демонстративно ходят без покрытия. Хотя ООН ранее предупреждала о «расширенных репрессивных мерах» со стороны правительства Ирана. По данным ООН, женщины в Иране по-прежнему сильно рискуют.

Позиция Хаменеи, как сообщается, остается серьезным препятствием для перемен. 85-летний лидер в прошлом заявлял, что «обнажение (волос) запрещено как религиозно, так и политически».

Для соблюдающих мусульманских женщин головной убор — это знак благочестия перед Всевышним и скромности перед мужчинами вне их семей. В Иране хиджаб и всеобъемлющий черный чадор, который носят некоторые, также давно стали политическим символом.