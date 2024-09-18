Более 300 тыс. человек подписали петицию леворадикальной партии La France Insoumise ( LFI; «Непокоренная Франция»), призывающую объявить импичмент президенту Франции Эммануэля Макрону, отстранив его с высшего государственного поста.

Петиция была разработана с целью оказать давление на французских законодателей, чтобы они запустили процесс по достижению импичмента Макрону. 16 сентября LFI обнародовала число подписавших петицию.

«Подписывая эту петицию, мы просим депутатов и сенаторов проголосовать за процесс, чтобы позволить вернуться к истинной демократии, где выбор народа наконец-то будет уважаться», - говорится на сайте петиции.

Партия обвинила президента в «авторитарном дрейфе». Макрон, по их словам, «отказывается признать результаты выборов в законодательные органы и блокирует реализацию любой программы, кроме своей собственной».

После национальных выборов в июне Макрон отказался назначить премьер-министром кандидата от левых сил Люси Касте, несмотря на то, что левая коалиция получила больше всего мест в парламенте.

Вместо нее президент выбрал кандидата от правых и бывшего переговорщика по Brexit в ЕС Мишеля Барнье от Республиканской партии.

Высший коллегиальный орган Национального собрания должен вынести решение о приемлемости предложенной процедуры импичмента. Согласно французскому законодательству, Макрон может быть отстранен от должности «только в случае невыполнения своих обязанностей, явно несовместимого с президентской службой».