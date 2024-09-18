Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал недавнее заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о возможном снятии ограничений на применение Украиной дальнобойного оружия для ударов по России.

Песков назвал позицию Столтенберга недальновидной и непрофессиональной. «Такое показное желание не принимать серьезно во внимание заявления российского президента — это шаг абсолютно недальновидный, непрофессиональный. Скорее я склонен это отнести к уходящей натуре господина Столтенберга», — сказал представитель Кремля.

Ранее Столтенберг заявил, что снятие ограничений на применение Киевом западного дальнобойного оружия для ударов по России не станет переходом красной линии, после которой НАТО будет «в состоянии войны» с Москвой.

Президент России Владимир Путин 12 сентября предупредил, что снятие ограничений на такое применение оружия западными странами будет означать прямое участие государств НАТО в конфликте. «Если это так, то, имея в виду изменение самой сути этого конфликта, мы будем принимать соответствующие решения, исходя из тех угроз, которые нам будут создаваться», — подчеркнул он.

Тем временем министр обороны США Ллойд Остин заявил, что даже если США или страны НАТО предоставят Украине дальнобойные ракеты, это не окажет решающего влияния на ход войны с Россией. По словам Остина, Украина обладает собственными вооружениями, дальнобойность которых превосходит характеристики американских ATACMS и британских Storm Shadow, например – беспилотниками.