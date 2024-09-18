Российская сборная заняла 3 место на 5-ых Всемирных играх кочевников

Россия завоевала 49 медалей (12 золотых, 12 серебряных и 25 бронзовых) на 5-ых Всемирных играх кочевников, заняв третье место в общем зачете соревнований. TRT на русском наблюдал за состязаниями россиян и пообщался с представителем команды из России. #trtнарусском #Россия #сборная #Казахстан #Астана #5ВсемирныеИгрыКочевников #ВИК #соревнования #спорт #национальныйспорт #традиционныйспорт