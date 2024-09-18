В среду президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с премьер-министром Ливана Наджибом Микати, выразив соболезнования в связи с недавней атакой в Ливане.

Эрдоган подчеркнул опасность попыток Израиля распространить конфликты на весь регион и заверил, что Турция продолжит усилия по прекращению израильской агрессии.

Министр здравоохранения Ливана доктор Фирас Абиад сообщил на пресс-конференции, что число погибших в результате взрывов пейджеров во вторник возросло до 12 человек, включая двоих детей. Не менее 2750 человек получили ранения, в основном глаз и рук.

Среди пострадавших 750 человек с юга страны, 150 из Бекаа и 1850 из Бейрута и Дахии. Некоторых раненых планируется эвакуировать в Сирию и Иран для лечения.

Инцидент произошел 17 сентября в 15:30, когда пейджеры взорвались одновременно по всему Ливану. «Хезболла» возложила ответственность за кибератаку на Израиль и пообещала отомстить.