ТУРЦИЯ
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Президент Эрдоган: попытки Израиля крайне опасны
Президент Турции обсудил с премьером Ливана последствия взрывов пейджеров. Число жертв возросло до 12, среди них – двое детей, ранены тысячи людей
Президент Эрдоган: попытки Израиля крайне опасны
Реджеп Тайип Эрдоган / Фото: АА / Others
18 сентября 2024 г.

В среду президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с премьер-министром Ливана Наджибом Микати, выразив соболезнования в связи с недавней атакой в Ливане.

Эрдоган подчеркнул опасность попыток Израиля распространить конфликты на весь регион и заверил, что Турция продолжит усилия по прекращению израильской агрессии.

Министр здравоохранения Ливана доктор Фирас Абиад сообщил на пресс-конференции, что число погибших в результате взрывов пейджеров во вторник возросло до 12 человек, включая двоих детей. Не менее 2750 человек получили ранения, в основном глаз и рук.

Среди пострадавших 750 человек с юга страны, 150 из Бекаа и 1850 из Бейрута и Дахии. Некоторых раненых планируется эвакуировать в Сирию и Иран для лечения.

Инцидент произошел 17 сентября в 15:30, когда пейджеры взорвались одновременно по всему Ливану. «Хезболла» возложила ответственность за кибератаку на Израиль и пообещала отомстить.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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