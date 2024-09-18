Продолжающийся геноцид в Газе, а также насилие поселенцев в отношении палестинцев и военные атаки Израиля на Западном берегу вызывают тревогу. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Турции, в котором осуждаются действия Израиля в секторе Газа и на Западном берегу.

«Международное сообщество должно как можно скорее принять меры для остановки израильских атак, которые угрожают стабильности нашего региона и международному порядку, и для снижения напряженности», — гласит заявление турецкого внешнеполитического ведомства.

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан встретился с членами Контактной группы по Газе Организации исламского сотрудничества (ОИС) и Лиги арабских государств. Группа также была принята королем Иордании Абдаллой. На встречах обсуждались усилия по прекращению военных действий в Газе, обеспечению доставки гуманитарной помощи и содействию переговорам о прекращении огня.

Контактная группа намерена продолжать усилия по реализации решения о создании двух государств, увеличению международного признания Палестины и обеспечению ее полноправного членства в ООН.

По данным местных органов здравоохранения, с начала израильского вторжения в Газу в октябре 2023 года в палестинском эксклаве погибли 41,272 человека, в основном женщин и детей, и более 95 400 получили ранения. Израиль обвиняется в геноциде в Международном суде ООН за свои действия в Газе.

Турция призывает к немедленным действиям для прекращения насилия и стабилизации ситуации в регионе.