Ирина Болгар, известная как мать троих детей Павла Дурова, повысила ставки в своих требованиях к бывшему гражданскому мужу.

По утверждениям Болгар, компания Telegram является совместно нажитым с Дуровым имуществом. Она отмечает, что их совместная жизнь длилась около 10 лет.

Болгар требует половину прав на Telegram и намерена вступить в них через судебные тяжбы.

Она также утверждает, что у нее ранее имелся доступ к активам руководителя Telegram, но соответствующие договоры, как она заявляет, «не защищали полностью ее права».

«Я искренне верила, что у нас с детьми всегда будет доступ к семейным ресурсам, несмотря на то, что наш брак официально не зарегистрирован, а совместно нажитое имущество, включая основной актив — мессенджер Telegram, — зарегистрирован исключительно на его имя», — написала Болгар в публикации в Instagram.