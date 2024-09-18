ПОЛИТИКА
1 МИН ЧТЕНИЯ
Черная полоса Дурова: половину Telegram могут отсудить
Женщина, называющая себя матерью троих детей и бывшей гражданской женой Павла Дурова, потребовала половину прав на компанию Telegram
Черная полоса Дурова: половину Telegram могут отсудить
Фото: соцсети / Others
18 сентября 2024 г.

Ирина Болгар, известная как мать троих детей Павла Дурова, повысила ставки в своих требованиях к бывшему гражданскому мужу.

По утверждениям Болгар, компания Telegram является совместно нажитым с Дуровым имуществом. Она отмечает, что их совместная жизнь длилась около 10 лет.

Болгар требует половину прав на Telegram и намерена вступить в них через судебные тяжбы.

Она также утверждает, что у нее ранее имелся доступ к активам руководителя Telegram, но соответствующие договоры, как она заявляет, «не защищали полностью ее права».

«Я искренне верила, что у нас с детьми всегда будет доступ к семейным ресурсам, несмотря на то, что наш брак официально не зарегистрирован, а совместно нажитое имущество, включая основной актив — мессенджер Telegram, — зарегистрирован исключительно на его имя», — написала Болгар в публикации в Instagram.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us