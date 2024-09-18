ПОЛИТИКА
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Инсталляция с более 15 000 плюшевых медведей в Катаре символизирует погибших в Газе детей
В Катаре выставили более 15 000 плюшевых медведей в память о погибших от израильcких атак палестинских детях. Инсталляция носит название «Эхо утраченной невинности». На черных футболках каждого плюшевого мишки написано: «Я не просто номер. Я человек. У меня есть личность. У меня есть родина. Я — Палестина. Освободите Палестину». Плюшевые мишки будут проданы через Qatar Relief Foundation, а все вырученные средства будут переданы детям Газы, пострадавшим от войны. #trtнарусском #катар #доха #мишки #палестина #газа #игрушки #дети #погибшие #израиль #помощь
Инсталляция с более 15 000 плюшевых медведей в Катаре символизирует погибших в Газе детей / Others
18 сентября 2024 г.
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