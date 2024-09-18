ПОЛИТИКА
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Американец записал видеообращение в поддержку Газы, после которого поджег себя
Мэтт Нельсон, антивоенный активист, поджег себя возле израильского консульства в Бостоне 11 сентября. Накануне он записал видеообращение, в котором рассказал о своих мотивах и осудил материальную и политическую поддержку США войны Израиля в секторе Газа. Это третий случай, когда американский гражданин совершил самосожжение возле израильского посольства или консульства в знак протеста против продолжающегося геноцида палестинского народа и соучастия администрации Байдена. #trtнарусском #США #Бостон #американец #самосожжение #обращение #Нельсон #Газа #Палестина #Израиль #Байден #консульствоИзраиля
Американец записал видеообращение в поддержку Газы, после которого поджег себя / Others
18 сентября 2024 г.
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