Американец записал видеообращение в поддержку Газы, после которого поджег себя

Мэтт Нельсон, антивоенный активист, поджег себя возле израильского консульства в Бостоне 11 сентября. Накануне он записал видеообращение, в котором рассказал о своих мотивах и осудил материальную и политическую поддержку США войны Израиля в секторе Газа. Это третий случай, когда американский гражданин совершил самосожжение возле израильского посольства или консульства в знак протеста против продолжающегося геноцида палестинского народа и соучастия администрации Байдена. #trtнарусском #США #Бостон #американец #самосожжение #обращение #Нельсон #Газа #Палестина #Израиль #Байден #консульствоИзраиля