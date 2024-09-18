ПОЛИТИКА
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Взрывы тысяч пейджеров в Ливане: кому и как удалось осуществить массовую кибератаку?
В результате массового взрыва пейджеров в Ливане ранения получили около четырех тысяч человек, 11 погибли. Сообщается, что взрывчатка была заложена израильской разведкой во время сборки устройств, которые позже закупило движение «Хезболла». Как агентам Моссад удалось провернуть кибератаку и взорвать пейджеры дистанционно? #trtнарусском #ливан #пейджеры #взрывы #израиль #мосад #новости #трт #новостимира
Взрывы тысяч пейджеров в Ливане: кому и как удалось осуществить массовую кибератаку? / Others
18 сентября 2024 г.
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