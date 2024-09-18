ПОЛИТИКА
2 МИН ЧТЕНИЯ
Новые взрывы в Ливане
Взрывы портативных раций по всему Ливану привели к новым жертвам. Ливанское движение ответило ракетным ударом по Израилю
Новые взрывы в Ливане
Фото: Reuters / Others
18 сентября 2024 г.

В среду по всему югу Ливана и в южных пригородах Бейрута произошла серия взрывов портативных радиостанций, используемых «Хезболлой». Это событие последовало за вчерашними взрывами пейджеров, что вновь поставило Ближний Восток на грань крупномасштабного военного конфликта.

По данным государственного информационного агентства Ливана, в результате новых взрывов погибли три человека в регионе Бекаа, десятки получили ранения. Министр здравоохранения Ливана Фирасс Абиад сообщил, что число погибших во вторник возросло до 12 человек, включая двоих детей, а общее количество раненых достигло почти 3000 человек.

В ответ на эти атаки «Хезболла» заявила о ракетном ударе по израильским артиллерийским позициям. Представитель группировки назвал произошедшее «крупнейшим провалом безопасности» в истории организации.

Источники сообщают, что израильская разведка «Моссад» могла заложить взрывчатку в устройства связи «Хезболлы» за несколько месяцев до детонации. Тайваньский производитель пейджеров Gold Apollo заявил, что взорвавшиеся устройства были произведены по лицензии венгерской компанией BAC.

Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк призвал к проведению независимого расследования инцидентов.

По-видимому, «Хезболла» хотела и все еще хочет избежать полномасштабной войны с Израилем. Однако, учитывая масштаб ущерба, нанесенного группировке, семьям ее членов и гражданскому населению, давление в пользу более решительного ответа будет усиливаться.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us