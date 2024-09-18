В среду по всему югу Ливана и в южных пригородах Бейрута произошла серия взрывов портативных радиостанций, используемых «Хезболлой». Это событие последовало за вчерашними взрывами пейджеров, что вновь поставило Ближний Восток на грань крупномасштабного военного конфликта.

По данным государственного информационного агентства Ливана, в результате новых взрывов погибли три человека в регионе Бекаа, десятки получили ранения. Министр здравоохранения Ливана Фирасс Абиад сообщил, что число погибших во вторник возросло до 12 человек, включая двоих детей, а общее количество раненых достигло почти 3000 человек.

В ответ на эти атаки «Хезболла» заявила о ракетном ударе по израильским артиллерийским позициям. Представитель группировки назвал произошедшее «крупнейшим провалом безопасности» в истории организации.

Источники сообщают, что израильская разведка «Моссад» могла заложить взрывчатку в устройства связи «Хезболлы» за несколько месяцев до детонации. Тайваньский производитель пейджеров Gold Apollo заявил, что взорвавшиеся устройства были произведены по лицензии венгерской компанией BAC.

Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк призвал к проведению независимого расследования инцидентов.

По-видимому, «Хезболла» хотела и все еще хочет избежать полномасштабной войны с Израилем. Однако, учитывая масштаб ущерба, нанесенного группировке, семьям ее членов и гражданскому населению, давление в пользу более решительного ответа будет усиливаться.