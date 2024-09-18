Ливан пережил вторую волну взрывов электронных устройств, используемых группировкой «Хезболла». По данным Министерства здравоохранения Ливана, в результате последних атак погибли 9 человек и более 300 получили ранения. Эти инциденты произошли на следующий день после взрывов пейджеров, унесших жизни 12 человек и ранивших около 3000.

Военный аналитик Амир Орен в беседе с израильской газетой Haaretz предположил, что новая волна взрывов была осуществлена с целью предотвратить обнаружение «Хезболлой» факта установки взрывных устройств в других системах связи. По сообщению телеканала Al Hadath, новая серия взрывов в Ливане затронула не только рации, но и другие устройства с литий-ионными аккумуляторами.

Среди взорвавшихся устройств оказались различные бытовые приборы и электроника: магнитолы, сканеры отпечатков пальцев, электронные замки, солнечные батареи и мобильные телефоны, в том числе модели iPhone.

«Хезболла» возложила ответственность за атаки на Израиль и пообещала ответные меры. Высокопоставленный представитель палестинского движения ХАМАС Иззат ар-Ришк заверил «Хезболлу» в поддержке.

Ситуация вызвала растущие опасения возможности крупной полномасштабной войны на Ближнем Востоке. Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил о начале «нового этапа» войны, указав на смещение фокуса на северный фронт против «Хезболлы». «Мы находимся в начале нового этапа войны — это требует мужества, решимости и настойчивости», — заявил он.

По информации израильских изданий Ynet и Haaretz, в связи с недавними подрывами пейджеров в Ливане армия Израиля приняла решение о передислокации одного из своих ключевых подразделений — 98-й дивизии — из сектора Газа к ливанской границе.

Ynet отмечает, что до этого момента в секторе Газа были размещены три дивизии израильской армии: 98-я, 162-я и 252-я. 98-я дивизия, состоящая из бригад специального назначения и воздушно-десантных войск, теперь перемещается на север страны. Это решение было принято израильским военным командованием в рамках подготовки к возможному обострению ситуации на северной границе.